"Poor Things": Nicht einmal Gott kann diese außergewöhnliche Frau stoppen

Wer über viele Jahre hinweg hunderte, wenn nicht tausende Filme sieht, gelangt irgendwann an einen bestimmten Punkt: Wie ein Abfahrer in Warteposition verharrend, hofft man auf das Startsignal dafür, sich endlich in etwas Außergewöhnliches, Überdurchschnittliches, vielleicht so noch nicht Gesehenes stürzen zu dürfen.Mit dem Kinofilm „Poor Things“, der bei den renommierten „Golden Globes“ als beste Komödie prämiert wurde, ist es so weit.