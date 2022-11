Neue Superstars für Burg Clam

Lange, lange hat’s gedauert, doch jetzt ist es endlich fix: US-Superstar Lionel Richie kehrt zurück auf die legendäre Meierhofwiese im Schatten der Burg Clam! Am 25. Juni macht der vierfache Grammy-Gewinner auf seiner opulenten "An Evening With Lionel Richie"-Tournee im Mühlviertel Station. Musste aufgrund der Corona-Pandemie die ursprünglich für Mitte 2020 avisierte Konzertreise noch mehrmals verschoben und schlussendlich sogar komplett abgesagt werden, so steht im kommenden Sommer einem lauschig-romantischen Abend im unvergleichlichen Clam-Ambiente nichts mehr im Wege.

Denn so viel ist sicher: Mit dabei bei seinem Oberösterreich-Gastspiel hat der 73-Jährige mit der Faserschmeichler-Stimme natürlich alle seine legendären Hadern wie "Endless Love", "Lady", "Truly", "All Night Long", "Hello", "Say You, Say Me" oder "Dancing On The Ceiling". 125 Millionen verkaufte Alben sprechen eine deutliche Sprache.

Fad wird Lionel sicher nicht

Auch wenn Richie seit der im März 2012 erschienenen Nr.-1-Platte "Tuskegee" kein neues Material veröffentlicht hat – fad wird dem Multitalent nicht. So ist er seit 2017 an der Seite von Katy Perry als Juror in der US-Castingshow "American Idol" aktiv – und dadurch auch für die jungen Popfans zur Kultfigur avanciert. Derzeit arbeitet er überdies als Produzent an einer Verfilmung der Lebensgeschichte von Curtis Mayfield. Zumindest dann, wenn er nicht gerade einen Preis entgegennimmt. So ehrte ihn das Berklee College mit einem Diplom, im Mai wurde er in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.

Aufgepasst: Funky wird’s im Vorprogramm, wenn die Earth Wind & Fire Experience by Al McKay und der Hot Pants Road Club aufgeigen.

Bei Simply Red dreht sich alles um den Groove

„Die Band und ich freuen uns darauf, nächsten Sommer wieder in Europa zu sein, um für euch alle aufzutreten. Bei dieser Tour dreht sich alles um den Groove“, sagt Mick Hucknall. Nicht nur der Sänger und Kopf von Simply Red hat also Grund zu jubeln, sondern auch seine zahlreichen heimischen Fans. Denn am 30. Juli macht die britische Soul-Pop-Combo auf ihrer „Summer ’23“-Tour Halt in Clam.

Mick Hucknall kommt wieder auf die Burg Clam Bild: EPA/Tobias Hase

Trotz Welthits wie „Holding Back the Years“, „Money’s Too Tight to Mention“ und „If You Don’t Know Me by Now“ muss sich Hucknall seit einer gefühlten Ewigkeit mit der Frage von Kritikern herumschlagen, ob ein rothaariger Bursche aus Manchester den großen afroamerikanischen Vorbildern wie Ray Charles, Sam Cooke, James Brown, Marvin Gaye und Curtis Mayfield derart stilecht nacheifern darf, ohne dass es nach Kulturimperialismus riecht? Derartige Anwerfungen lassen den Mann mit der Schmusestimme aber kalt. „Am Beginn meiner Karriere hieß es: ,zu weiß fürs schwarze, zu schwarz fürs weiße Radio‘. Ich fand das wahnsinnig heuchlerisch“, so der 62-Jährige. Denn: „Diese gegenseitigen Befruchtungen betrachte ich als größtes kulturelles Erbe des 20. Jahrhunderts. Letztlich geht es doch darum, aus diesem Erbe etwas Originelles zu kreieren.“ Exakt das hat der Manchester-United-Fan zweifellos getan, zuletzt auf dem Album „Blue Eyed Soul“ (2019).

Gipsy Kings eröffnen den Abend

Für ihren Clam-Auftritt holen sich Simply Red prominente Unterstützung an Bord. Die legendären Gipsy Kings um Diego Baliardo werden das Vorprogramm bestreiten. Keine Angst, ihre unsterblichen Klassiker wie „Bamboleo“, „Volare“ oder „Hotel California“ haben die Grammy-Gewinner fix im Gepäck.

Clam-Termine 2023

Folgende Bands für den OÖNKonzertsommer im kommenden Jahr sind bereits fixiert:

25. Juni: Lionel Richie

1. Juli: Hollywood Vampires

7. Juli: Clam Rock mit Jethro Tull, Manfred Mann, The Wailers

8. Juli: One Republic

28. Juli: Hubert von Goisern

29. Juli: Bilderbuch

30. Juli: Simply Red

5. August: Pizzera & Jaus

Tickets: Der „Artist Presale“ über die Homepage von Lionel Richie geht heute um 10 Uhr los, ab Mittwoch gibt’s reguläre Karten in allen Verkaufsstellen. Der Online-Vorverkauf für Simply Red beginnt am Donnerstag (10 Uhr) auf www.oeticket.com, der allgemeine Vorverkauf am Tag darauf.