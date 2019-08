Der Eiserne Thron ist zerstört, der Frieden in Westeros gesichert. Für die Streaming-Anbieter beginnt jetzt aber erst die richtige Arbeit. Was kommt nach "Game of Thrones"? Welche Serie besitzt das Zeug zum nächsten globalen Phänomen? Der Kampf um den nächsten Serien-Hit ist eröffnet – und wird mit Sicherheit ein harter. Denn nicht nur Netflix und Amazon Prime rittern um Abo-Kunden. Mit Disney (Disney+ startet am 12.