Nena kann gar nicht so alt werden, dass ihr das unbekümmert Jugendliche ausgetrieben wird. Am Sonntag (19 Uhr) gastiert die 1960 als Gabriele Susanne Kerner geborene Mutter des deutschen Pop – sie hat mittlerweile zwei Enkerl – auf dem Rathausplatz in Gmunden, natürlich mit Abstand. Im Gespräch mit den OÖN plaudert die 60-Jährige unter anderem über Konzerte in Zeiten der Pandemie, das Älterwerden und die Liebe.