Wo einst 500.000 Menschen tanzten, knieten im heurigen Sommer Archäologen. Grabungsexperten der Binghamton University im US-Bundesstaat New York brachten Überreste des legendären Woodstock-Festivals von 1969 an die Luft. Sie bestimmten anhand von Pfostenüberresten die Lage der Hauptbühne, auf der Bands wie The Who, Jefferson Airplane oder Jimi Hendrix, Janis Joplin und Joan Baez spielten.