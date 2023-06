Musikalische Landschaftspflege zur Eröffnung der 50. Stiftskonzerte-Saison

Damit ist nicht nur der Musiksommer mit seiner Vielzahl an kleineren Festivals eingeläutet, sondern auch der feierliche Schritt in die Jubiläumssaison der seit einem halben Jahrhundert existierenden Stiftskonzerte gesetzt. Und vieles, was man 1973 in die Statuten geschrieben hat, wurde in diesen 50 Jahren umgesetzt. Ein treues Stammpublikum folgt dem Konzertreigen begeistert. Seit 10 Jahren kuratiert Rico Gulda das Programm in den historischen Sälen der oberösterreichischen Stifte und Kirchen.