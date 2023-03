Oskar Haag, die unverschämt zärtliche Rampensau

Auf seinem am 3. März erschienenen Album "Teenage Lullabies" schwingt die feine Nummer "In Your Eyes" mit schlingernder Orgelspur daher. Hier singt ein Liebender, der in dieser verbogenen Welt seinen Anker gefunden hat. Und wenn beim Konzert alle im Saal die Textzeile "I found myself in your eyes again" mitsingen, dann erfährt der gleiche Song den Pathos eines Chorkraftwerks.