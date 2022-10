Bei Kräften zarten Alters begeht man in ihrer Einschätzung oft einen Fehler: Man verwechselt die Lebensjahre mit den Jahren an Erfahrung. Wenn am 8. 10. das Familienmusical "Annie" im Stadttheater Bad Hall zur Premiere kommt, werden sich Adele Riegler und Lisa-Marie Lang die Hauptrolle an insgesamt zehn Abenden aufteilen. Riegler ist elf Jahre alt, Lang 13 Jahre.