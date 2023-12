"Ein Abend im Advent" – so kitschfrei kann die stillste Zeit des Jahres sein

Christoph Burgstaller arbeitet als Tonmeister – und ihm ist zu danken. Dafür, dass er die Bad Haller Geigerin Julia Lacherstorfer und ihren Mann, den Trompeter Simon Zöchbauer – als Duo nennen sie sich Ramsch & Rosen –, so lange angestupst hat, bis sie das Bühnenprogramm "Ein Abend im Advent" als CD veröffentlicht haben. Der Tonträger entpuppt sich Stück um Stück als Kleinod und beglückender Kontrast zu einem in Dauerschleife wummernden "Last Christmas" von Wham.