Auf der einen Seite ist es bewundernswert, was der Saxophonist Roman Markelov und der Pianist Philipp Kopachevskiy beim "Russischen Dienstag" im Brucknerhaus an akrobatischen Kunststücken vorgeführt haben. Auf der anderen Seite wird Musik so zu einem Hochleistungssport, der kaum mehr Raum für Emotionen bereithält.