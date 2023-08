Monika Ballwein: "Whitney Houston war meine Gesangslehrerin"

Nach Startenor Rolando Villazon im Jahr 2021 gastiert heuer die Sängerin und Stimmtrainerin Monika Ballwein mit der ABBA-Tribute-Show "Thank You for the Music" auf dem Eferdinger Stadtplatz. Begleitet wird sie am 1. September, 20 Uhr, von der Philharmonie Salzburg unter Elisabeth Fuchs und dem Chor der Philharmonie. Die großartige Jasmin Rituper wird tanzen.