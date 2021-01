Lang ist die Liste der Pastorensöhne, die sich in den Kanon der deutschsprachigen Literatur hineingeschrieben haben. Einer von ihnen ist Friedrich Dürrenmatt, geboren am 5. Dezember 1921 im Schweizer Dörfchen Konolfingen. Vom Pfarrhaus seiner Kindheit kam auch der spätere Atheist nie ganz los. Die theologisch besetzten Motive Schuld, Gerechtigkeit und Strafe ziehen sich ebenso konstant durch Dürrenmatts Werk wie biblische Stoffe. In seiner Erzählung "Der Tunnel" lesen wir den Satz: "Gott ließ