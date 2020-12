Die Pandemie setzt vielen Menschen zu. Das erlebt Anita Putscher in ihrer Praxis für systemische mal- und gestaltungstherapeutische Supervision in Katsdorf: "Coronabedingt plagen jetzt viele meiner Klienten Ängste – sei es davor, krank zu werden oder seinen Job zu verlieren." Deshalb sei es gerade besonders wichtig, Vertrauen zu haben – zu sich selbst, zu seinen Beziehungen, zum System und in die Politik.