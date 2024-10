Zwischen Pflege und Liebes-Chats: So gewann Martina Hefter den Deutschen Buchpreis

Das Außergewöhnlichste an Martina Hefters Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" ist die Themenpalette, mit der sie ihre Geschichte malt: eine Performance-Künstlerin am Existenzminimum, die ihren an Multiple Sklerose erkrankten Mann pflegt und des Nachts Love-Scammer mit ironischen Nachrichten auf die Schaufel nimmt. Für den ungewöhnlichen, aber vielschichtigen und fesselnden Roman erhielt die 59-Jährige vergangenen Montag in Frankfurt den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreis.