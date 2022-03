Ein Tag wie viele andere in New York. Die Schweizer Künstlerin Pascale Osterwalder, die dort als Artist in Residence ein halbes Jahr verbringt, betätigt in ihrem Bad den Seifenspender. Ein Erweckungserlebnis! Seither hat die 42-Jährige eine schrullige und augenzwinkernde, aber auch künstlerisch-zeichnerisch und gesellschaftlich hochwertige Auseinandersetzung zu diesem Artikel des täglichen Gebrauchs entwickelt.