Meute: Eine Hamburger Brassband, die Techno spielt

Auf akustischen Instrumenten erfüllt die Meute die Mission eines DJs. Was sie dazu inspiriert hat und warum die Band „Musiker ohne Grenzen“ unterstützt, erzählt Thomas Burhorn.

Mir war, zugegeben, Techno bis jetzt immer zu laut. Eine Nummer von euch trägt den Titel „Anti-Lautheit“. Weil Techno gar nicht laut sein muss …?

Thomas Burhorn: Wir haben noch nicht mit dem Komponisten Toto Chiavetta über seine Intention beim Titel „Anti Loudness“ gesprochen. Ich würde allerdings die These unterstreichen, dass Techno nicht laut sein muss. Es geht da meiner Meinung nach eher um etwas Spirituelles.

Ist es eurer Wunsch, auch Menschen für Techno zu begeistern, die damit bisher weniger am Hut gehabt haben?

Wir möchten in erster Linie aus reiner Passion unsere Musik machen. Das reicht uns schon als Selbstzweck. Wenn das dazu führt, dass wir Menschen einen Anstoß zur Erweiterung ihres Horizontes geben, freut es uns zusätzlich.

Was war die Initialzündung, Techno auf Blasmusikinstrumenten zu spielen?

Als Künstler ist man ja immer auf der Suche nach Feldern, die noch nicht so weit erforscht sind. Die Initialzündung war ein Rave in Berlin, bei dem ich gespürt habe, dass die Welten des Techno und der Brassbands einander näher sind, als wir üblicherweise vermuten würden. Das hat mein Interesse geweckt, und dadurch ist als Experiment diese Band entstanden.

Was ist dabei die größte musikalische oder spieltechnische Herausforderung?

Neben rhythmischer und intonatorischer Präzision geht es bei uns viel um Kondition und Ausdauer.

Euer Tourplan ist dicht gefüllt. 2019 habt ihr in Südafrika und Eswatini gespielt. Wie habt ihr diese Auftritte erlebt, wie hat das Publikum reagiert?

Überall auf der Welt haben die Menschen einen Bezug zu Blasinstrumenten und elektronischer Musik. Das erleichtert uns den Zugang zu den Herzen der Menschen, und das Publikum war bisher überall sehr begeistert. Am schönsten ist es eigentlich, wenn wir irgendwo zum ersten Mal spielen. Da ist die Euphorie oft sehr intensiv gewesen.

Ihr unterstützt den von Musikstudierenden in Hamburg gegründeten Verein „Musiker ohne Grenzen“. Gibt es ein Erlebnis als „Musiker ohne Grenzen“, das ihr nie vergessen werdet, das prägend für euch war?

Wir finden das Projekt „Musiker ohne Grenzen“ super, und dadurch, dass wir so viele Länder bereist haben, sind wir ja selbst auch quasi Musiker ohne Grenzen. Wir lernen sehr viele Menschen kennen und haben viele tolle Gespräche in allen möglichen Ländern gehabt. Neulich habe ich an einer Wand in New York diesen Satz gelesen, der für mich wie die Essenz all dieser Begegnungen klingt: Everyone’s different and everyone’s the same (Jeder ist anders, und doch sind wir alle gleich).

Das FrischLuft-Open-Air 2024 von 29. Mai bis 31. August auf dem Gelände der Posthofstraße 43

29. 5.: Die Meute macht auf ihrer „Empor Tour 2024“ am Linzer Hafen Station.

Die Meute macht auf ihrer „Empor Tour 2024“ am Linzer Hafen Station. 1. 6.: „Einmal Weltraum und zurück“ mit Kinderliedermacherin Mai Cocopelli, 17 Uhr

„Einmal Weltraum und zurück“ mit Kinderliedermacherin Mai Cocopelli, 17 Uhr 2. 6.: Der deutsche Comedian Michael Mittermeier spürt in seinem Programm „#13“ der vermeintlichen Unglückszahl nach.

Der deutsche Comedian Michael Mittermeier spürt in seinem Programm „#13“ der vermeintlichen Unglückszahl nach. 4. 6.: Der Schweizer Kabarettist Alain Frei lädt mit „All in“ zur Reise durch den Wahnsinn seines Alltags.

Der Schweizer Kabarettist Alain Frei lädt mit „All in“ zur Reise durch den Wahnsinn seines Alltags. 6. 6.: Die stimmenstarke Wahlwienerin Ankathie Koi und das Wiener Electronic-Soul-Duo Elis Noa treten in der von Ina Regen kuratierten Reihe „Next Bruckner“ auf.

Die stimmenstarke Wahlwienerin Ankathie Koi und das Wiener Electronic-Soul-Duo Elis Noa treten in der von Ina Regen kuratierten Reihe „Next Bruckner“ auf. 8. 6.: Progressive/Alternative Americana, Country, Folk, Western mit dem Bluegrass-Quartett The Dead South und Corb Lund als „special guest“

Progressive/Alternative Americana, Country, Folk, Western mit dem Bluegrass-Quartett The Dead South und Corb Lund als „special guest“ 12. 6.: „Dem seltsamen Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ ist der gleichnamige Kabarettist auf der Spur.

„Dem seltsamen Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ ist der gleichnamige Kabarettist auf der Spur. 15. 6.: „Sonderklasse“ ist das gleichnamige Programm des Wiener Kabarettisten und Kinderchirurgen Omar Sarsam.

„Sonderklasse“ ist das gleichnamige Programm des Wiener Kabarettisten und Kinderchirurgen Omar Sarsam. 5. 7.: Molden & Seiler ft. das Frauenorchester: Die Liedermacher Ernst Molden (li.) und Christopher Seiler treffen auf Maria Petrova (Schlagzeug), Sibylle Kefer (Gitarre) und Marlene Lacherstorfer (Bass).

Molden & Seiler ft. das Frauenorchester: Die Liedermacher Ernst Molden (li.) und Christopher Seiler treffen auf Maria Petrova (Schlagzeug), Sibylle Kefer (Gitarre) und Marlene Lacherstorfer (Bass). 6. 7.: Pop mit den Sängerinnen Anna Buchegger/Anna Mabo & die Buben (Next Bruckner)

Pop mit den Sängerinnen Anna Buchegger/Anna Mabo & die Buben (Next Bruckner) 11. 7.: Der Salzburger Dame wandelt zwischen Rapper, Singer-Songwriter und Universalkünstler.

Der Salzburger Dame wandelt zwischen Rapper, Singer-Songwriter und Universalkünstler. 22.7.: Die Live-Auftritte des schottischen Song-Genies mit italienischen Wurzeln Paolo Nutini sind selten.

Die Live-Auftritte des schottischen Song-Genies mit italienischen Wurzeln Paolo Nutini sind selten. 26. 7.: Die oberbayrischer Kabarettistin Martina Schwarzmann ist „Ganz einfach“ dem Sinn des Lebens auf der Spur.

Die oberbayrischer Kabarettistin Martina Schwarzmann ist „Ganz einfach“ dem Sinn des Lebens auf der Spur. 27. 7.: Von der Late-Night-TV-Show wechselt Hannes Ringlstetter mit Stephan Zinner auf die Bühne.

Von der Late-Night-TV-Show wechselt Hannes Ringlstetter mit Stephan Zinner auf die Bühne. 3. 8.: Die (Protest-)Poetinnen Mieze Medusa & Yasmo dichten, rappen, sprechen zu Bruckner (Next Bruckner).

Die (Protest-)Poetinnen Mieze Medusa & Yasmo dichten, rappen, sprechen zu Bruckner (Next Bruckner). 6. 8.: Jeremias macht auf seiner „Ich fühl alles für dich mit“-Tour 2024 mit Indiepop in Linz Station.

Jeremias macht auf seiner „Ich fühl alles für dich mit“-Tour 2024 mit Indiepop in Linz Station. 9. 8.: Rock mit Wolfmother, als Support: The Picturebooks

Rock mit Wolfmother, als Support: The Picturebooks 30. 8.: Der Schweizer Singer-Songwriter Faber bringt sein neues Album „Addio“ mit.

Der Schweizer Singer-Songwriter Faber bringt sein neues Album „Addio“ mit. 31. 8.: Beim „40 Jahre Posthof Geburtstagsfest“ zu Gast sind Kettcar/Thees Uhlmann mit Indie-Pop.

Alle Infos zum Programm auf posthof.at/frischluft, Karten (Rabatt für OÖNcard-Inhaber): nachrichten.at/tickets

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze