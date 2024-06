Menschliches Versagen in harten Zeiten als großes Leseerlebnis

Als der 1948 in Sansibar geborene, in Großbritannien lebende Literaturprofessor Abdulrazak Gurnah vor drei Jahren den Nobelpreis für Literatur erhielt, stolperten hierzulande auch Fachleute noch über seinen Namen. Als dann sein Roman "Paradise" unter dem Titel "Das verlorene Paradies" auch auf Deutsch vorlag, wunderte man sich, dass dieser großartige Autor erst so spät zu internationalem Ruhm gekommen war.