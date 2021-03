Melde gehorsamst! Der brave Soldat Schwejk wird 100 Jahre alt

Ein exaktes Datum ist nicht belegt. Aber Experten gehen davon aus, dass der erste Teil des Romans "Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk" am 14. März 1921 im tschechischen Prag erschien.

Seitdem erzählt der ebenso untersetzte wie schnell unterschätzte Uniformierte, der den Ersten Weltkrieg meistert, eine zeitlose Geschichte des Auflehnens und Durchlavierens. Hundehändler und Offiziersdiener Josef Schwejk vereint die vermeintliche Unbedarftheit "des einfachen Volks" mit Gerissenheit und Schläue, wie sie nur das Überleben zwischen Straße und Wirtshaus lehrt. In der österreichischen Mundart gibt es ein gutes Wort dafür: gfeanzt. Ein passender Vergleich, da Autor Jaroslav Hasek (1883–1923) seinem Romancharakter die tschechische Umgangssprache in den Mund legte, an der sich viele Übersetzer die Zähne ausbissen.

Hasek war seinem Schelm nicht unähnlich. Der junge Mann, der sich mit politischen Ideen weit links der Mitte identifizierte, produzierte Fake News. Als Redakteur der Zeitung "Welt der Tiere" soll der Prager weltweit mit Zoologen über einen von ihm entdeckten Urzeit-Floh korrespondiert haben. Die echte Fauna war ihm zu fad, er wurde entlassen. Im Ersten Weltkrieg hatte Hasek in der k.u.k. Armee dienen müssen, war zu den Russen übergelaufen und 1920 nach einer Karriere als Politkommissar zurückgekehrt. Dies lieferte ihm den Stoff für seine Schwejk-Geschichten, in die auch seine Trinkerei einfloss, die wohl seinen Tod mit nur 39 Jahren mitverursachte.

Vier Jahre danach entstand die u.a. vom Kafka-Vertrauten Max Brod geschriebene Bühnenfassung. Erwin Piscator brachte sie 1928 in Berlin zur Uraufführung, der Rest ist Geschichte. Das NS-Regime verbot Schwejk übrigens: "Durch weise, widerständige Dummheit macht er den Krieg lächerlich."

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at