Mit ihrem schnörkellosen Indie-Pop hat sich Singer-Songwriterin Clara Luzia einen fixen Platz in der heimischen Musikszene erarbeitet. 2008 erhielt sie den Amadeus Music Award, zehn Jahre später den British Academy Film Award für ihr Kindermusiktheater "Von den wilden Frauen". Nun komponierte die 41-Jährige die Musik zu "Die Totenwacht" von Marie von Ebner-Eschenbach, am Sonntag hat das Stück am Landestheater Premiere.