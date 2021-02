Elisabeth Orth ist die älteste Tochter des von Hitler als "gottbegnadet" eingestuften Schauspiel-Paares Paula Wessely und Attila Hörbiger. Sie suchte ihren eigenen Weg, ehe sie 1973 ans Burgtheater kam. OÖNachrichten: Sie beschreiben Ihre Kindheit als "Zuckertöchterldasein". Inwiefern war sie das? Elisabeth Orth: Im Vergleich zu anderen Kindern in dieser Zeit war sie das ganz sicher. Aber wir waren auch die Promi-Kinder, was mich sehr gestört hat – vor allem wenn man in Grinzing