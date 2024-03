Martha Breit: "Der Bogen ist die Seele eines Instruments"

Ist alles in einer Linie? Bogenbau ist bis ins letzte Detail feinste Handarbeit.

"Durch den Bogen fängt ein Instrument zu atmen und zu leben an. Durch ihn drücke ich das ganze Gefühl aus", sagt Martha Breit (50). Seit 25 Jahren ist die Linzerin "Die Bogenbauerin" für alle Streichinstrumente. In ihrer gleichnamigen Werkstatt in Urfahr übt sie ihr Handwerk aus, zu dem sie einst ihr Lehrer im Linzer Musikgymnasium, Komponist Balduin Sulzer, inspiriert hat: "Er hat mir als Thema zur Musikmatura die Entwicklung des Bogens vorgeschlagen.