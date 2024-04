Marlon Brandon: Jahrhundert-Star voll Glanz und Elend

Brando in "Der Pate" (1972)

Sein Name elektrisiert sogar fast 20 Jahre nach seinem Tod (1. Juli 2004) noch zuverlässig: Marlon Brando. Heute vor hundert Jahren kam der Hollywood-Star auf die Welt, der auch als der US-Schauspieler seines Jahrhunderts gilt. Doch was war und ist es, das den Bauernbuben aus Omaha (Nebraska) zur überlebensgroßen Legende werden ließ? "Der große Brando" hat nicht nur Filmgeschichte geschrieben, die am amerikanischen Selbstverständnis kratzte, sondern auch das Schauspiel selbst revolutioniert.