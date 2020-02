Ein bisschen Geschick und eine beträchtliche Raumhöhe vorausgesetzt, kann sich jetzt jeder seinen Ai Weiwei nach Hause holen. Der chinesische Künstler von Weltruf argumentiert sein Projekt, das er mit dem deutschen Baumarkt-Riesen Hornbach ausgeheckt hat, als "demokratische Kunst". "Safety Jackets Zipped the Other Way" heißt die Installation, deren Materialien – nona – allesamt im Heimwerker-Handel auf Vorrat liegen.