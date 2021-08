Marillenmarmelade auf den Kopf stellen

Franz macht es, Aurelia gibt zu, es immer schon getan zu haben, und meine Mama empfiehlt es. Also stelle auch ich das Einmachglas nach dem Einfüllen der heißen Marmelade auf den Kopf. Sicher ist sicher. Immerhin sterilisiere ich dadurch den Deckel und garantiere längeren Genuss.

"Unnötig", entgegnet Johanna auf meiner Facebook-Seite. "Außer dass die Deckel vollgekleckert sind. Es reicht, die Marmelade heiß einzufüllen und den Deckel ordentlich zuzumachen", meint sie. Vor zwei Wochen öffnete sie ein Glas Schwarze-Ribisel-Marmelade aus dem Jahr 2014. Und die war weder schimmelig noch verdorben, sondern "tadellos". Tatsächlich wird von anderen Freunden bestätigt, dass bei meiner Methode erhöhte Schimmelgefahr besteht, wenn das Marmeladenglas bereits geöffnet ist. Mein Motto "hüft’s ned, so schod’s ned" wurde somit entkräftet.

Umdrehen oder nicht, prinzipiell sind saubere Gläser und Deckel sowieso oberstes Reinheitsgebot. Das beste Umdrehmanöver ist unnütz, wenn schmutzige Gläser und Deckel verwendet werden. Als hilfreich hat sich weiters die Verwendung von Schnaps oder Rum gezeigt. Pyromanen geben gerne Hochprozentiges auf die Marmelade und zünden sie an.

Von all dem Zauber hält Martina nichts. Die Kochmarie verarbeitet eine Tonne Früchte pro Jahr und verwendet immer neue Deckel, wäscht diese nie zu heiß, nimmt keinen Rum und zündet die Marmelade nicht an. "Einfach heiß abfüllen, nicht zu fest zuschrauben. Fertig. Die ‚althergebrachten‘ Methoden sind bei den neuen Deckeln nur kontraproduktiv", sagt sie.

Einig sind wir uns alle, dass es kaum etwas Besseres als Marillenmarmelade gibt. Ich bevorzuge die Wachauer Marillen und verknüpfe das gerne mit einem Besuch bei Winzern wie Martin Bergkirchner. Leider sind seine Früchte und viele Weine fast immer ausverkauft.

Für meine Marillenmarmelade verwende ich immer weniger Zucker als empfohlen und säuere mit Zitronensaft. Zudem aromatisiere ich am Ende gern mit ein wenig Marillenschnaps. Davor entkerne ich die Marillen, halbiere sie und koche alles mit Zucker kurz ein, damit Farbe und Aroma erhalten bleiben. Schaum schöpfe ich ab. Man könnte die halbierten Marillen auch über Nacht mit dem Zucker marinieren und stehen lassen. So oder so gilt: Marmelade kühl und dunkel lagern. Einmal geöffnet ist, hält sie im Kühlschrank einige Wochen.

Ein Glas ist aber schneller verputzt, als man glaubt. Falls Sie Palatschinken füllen, erwärmen sie das Glas in einem Wasserbad – so machen es die wahren Pala-Profis.