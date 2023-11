Maren Kroymann: „Heute sehen die Gesichter alle gleich aus“

Knapp sieben Millionen Menschen (Deutschland und Österreich) sahen im vergangenen Jahr die TV-Komödie „Mona & Marie“ mit Maren Kroymann und Ulrike Kriener. Am 4. 12. (ZDFmediathek ab 27. 11.) zeigt das ZDF eine Fortsetzung des Quotenhits, am 24. 11. ist die heuer mit Ehren-Grimme-Preis ausgezeichnete Kroymann in der NDR TalkShow (22 Uhr) zu Gast.