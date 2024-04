Ein Baby, das als Greis auf die Welt kommt und sich im Laufe des Lebens zum Kleinkind entwickelt: Die ungewöhnliche Geschichte von F. Scott Fitzgerald um Benjamin Button, die als Film mit Brad Pitt bekannt wurde, hat sich Reinhard Febel für seine neue Oper ausgesucht. Am Samstag wird das knapp zweistündige Werk mit Martin Achrainer in der Titelrolle am Linzer Musiktheater uraufgeführt.