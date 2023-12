Magdalena Scheck: "Die Zither ist das coolste Instrument"

Schon als Kind war Magdalena Scheck von der Zither begeistert. Sie hatte daheim ein altes Instrument der Urgroßmutter entdeckt, das sofort Eindruck auf sie machte. Sie hatte Glück: "In der Musikschule war ein Platz frei und ich konnte gleich beginnen", erinnert sich die 25-Jährige. Mittlerweile hat sie ihre Liebe zum Beruf gemacht und unterrichtet Zither. Am 7. Dezember stellt sie mit ihrer Schwester Theresa an der Gitarre in Ebensee ihre erste CD "Colores" mit eigenen Liedern vor.