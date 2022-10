Macy Gray: "Auf der Bühne bist du wie Jesus"

Mit ihrer markanten Stimme gilt Macy Gray als Queen des R&B und Soul. Ihr Hit "I Try", für den sie 2001 einen Grammy erhielt, läuft auch 20 Jahre später weltweit in den Radios. Nun kommt die 55-Jährige, die mit Pop-Größen wie Michael Jackson, Prince und David Bowie arbeitete und bisher 33 Millionen Alben verkaufte, nach Linz. Am Samstag ist sie um 20 Uhr im Posthof im Rahmen ihrer "The Reset Tour" zu Gast.