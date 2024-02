Maciej Kuzminski: "Die Essenz von Tanz ist Philosophie in Bewegung"

"One, two, three, microphone test – can the dancers hear me?", fragt Maciej Kuzminski in Richtung Bühne. Der polnische Choreograf erarbeitet derzeit mit der Landestheater-Kompanie Tanz.Linz sein jüngstes Stück: "Memoryhouse" wird am 9. Februar uraufgeführt, diesmal im Linzer Schauspielhaus.