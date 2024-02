Lukas Resetarits und die hohe Kunst des Schmähführens

"Ein aktuelles politisches Kabarett kann man in Österreich leider nicht mehr machen", sagte Lukas Resetarits, als er am Dienstagabend auf die Bühne des vollen Linzer Schauspielhauses trat. "Wenn ich an einem Abend etwas über einen Bundeskanzler sage, ist am nächsten Abend schon der nächste im Amt." Um gleich im folgenden Atemzug die Politiker in Pension auf die Schaufel zu nehmen: "Wenn man hört, wer aller in die Privatwirtschaft geht, mach ich mir Sorgen – um die Privatwirtschaft." Daher