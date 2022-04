bis ikapiat hobwia des lebnfunktioniatbin iwahrscheinlichscho gstorbn 180 Seiten voller Sprüche, Gedichte und Lebensweisheiten vereint Kabarettist und OÖN-Kolumnist Günther Lainer in seinem neuen Buch „Lebensweisheiten, die keiner braucht“. Zehn Jahre lang sammelte der 52-Jährige seine Texte, von denen manche bereits in anderen Büchern erschienen. „Ich bin unentwegt am Ideensammeln.“ Dazu nutzt er die Aufnahme-App des Handys: „Da red’ ich alles drauf.“