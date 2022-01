Wie aus einem Koffer voller Briefe eine Familiensaga entstand

Es ist ein Schicksal, das heute kaum vorstellbar ist: Im Alter von fünf Jahren musste Erika Liedl 1929 allein von ihrer Heimat Düren nahe Köln zu ihrer Tante Mimi nach Hohenfurth (Vyssi Brod) übersiedeln. Wirtschaftliche Gründe zwangen ihre Eltern zu diesem Schritt. In der direkt an Bad Leonfelden grenzenden Gemeinde wuchs sie bei der kinderlosen Tante auf, die als Lehrerin in der vorwiegend deutschsprachigen Gemeinde arbeitete.