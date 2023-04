Wenn der Sensenmann bei der Therapeutin klopft

Er habe sich in der Tür geirrt, sagt der attraktive Südländer zu Psychologin Olivia Bentele und rauscht wieder ab. Seltsam nur sein schwarzes Cape und dass ihre Nachbarin tot ist, nach der er sich eben erkundigt hat. Ja, und dann will Zino, wie sich der Grieche nennt, auch noch in Therapie kommen. Er meint, er verdiene seinen Lebensunterhalt als Gott des sanften Todes, als Thanatos, als Sensenmann.