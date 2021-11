Viel besser – vor allem so moderat und so gescheit – kann Sinn und Unsinn von Glaube und Religion nicht vermittelt werden: In ihrem Buch "Und doch sind alle Äpfel rund …" bringt die Wiener Autorin Christine Hubka viele richtungsweisende Aspekte von Judentum, Christentum, Islam und Atheismus auf den Punkt, wie Glaube und Alltag ineinander verfließen.