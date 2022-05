Warum sind manche Länder arm und andere reich?

Sobald man den historischen College Hill in Providence, Rhode Island, erklommen hat, wird man mit einem atemberaubenden Blick auf den malerischen Campus der Brown University belohnt. Sie ist eine der traditionsreichsten und renommiertesten Universitäten in den Vereinigten Staaten und Teil der weltbekannten Ivy League – einem historischen Zusammenschluss von acht Eliteunis im Nordosten der USA. Hier forscht und wirkt seit den Achtzigerjahren der Ökonom Oded Galor (69). Seine Publikationsliste ist eindrucksvoll. Er ist Herausgeber der renommiertesten Zeitschrift für Forschung zu Wirtschaftswachstum, dem Journal of Economic Growth. Sein meistzitierter Artikel ist aus 1993 und beschreibt ein bahnbrechendes Modell, das als Erstes die Rolle von Ungleichheit in der Gesellschaft in die makroökonomische Theorie inkorporierte. Seine unzähligen ehemaligen Studenten besetzen heute einflussreiche Positionen in Institutionen und Universitäten weltweit. Der Bekannteste ist im Moment wohl der argentinische Wirtschaftsminister Martín Guzmán.

Galor ist in Fachkreisen eine tragende Figur, ihm wurden mehrere Ehrendoktorate verliehen, und 2020 nannte ihn die Frankfurter Allgemeine Zeitung als einen der aussichtsreichsten Kandidaten für den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.

99,9 Prozent der Zeit Stagnation

Dutzende Volkswirte rund um den Globus weisen vergleichbare Biografien auf. Galor ist allerdings etwas für einen Ökonomen Einzigartiges gelungen: ein populärwissenschaftliches Buch zu schreiben, welches in fast 30 Sprachen gleichzeitig publiziert wurde. "The Journey of Humanity – Die Reise der Menschheit durch die Jahrtausende: Über die Entstehung von Wohlstand und Ungleichheit" fasst einen erheblichen Teil seines Lebenswerkes in ein sehr lesbares und überraschend kurzweiliges Buch. Auch wenn die zugrundeliegenden Forschungsartikel fast ausschließlich auf mathematischen Modellen und/oder statistischer Analyse basieren, kommt dieses Werk ohne eine einzige Gleichung aus.

Oded Galor Bild: Peter Goldberg

Galors Abhandlung ist von zwei grundlegenden Fragestellungen motiviert. Erstens, warum es der Mensch nach zwei- bis dreihunderttausend Jahren Stagnation schaffte, seinen Lebensstandard in einem relativ kurzen Zeitraum signifikant zu erhöhen. Zweitens, welche Faktoren die immense Ungleichheit zwischen Ländern und Regionen heutzutage erklären.

Mit Bildung aus der Elendsspirale

Nach einer kurzen Exkursion in die Evolutionsbiologie und die Migration des Homo sapiens aus Ostafrika vor rund hunderttausend Jahren beschreibt der Autor ein schier eisernes Gesetz, das für 99,9 Prozent der Menschheitsgeschichte galt. Nämlich, dass jede Innovation des Menschen – angefangen bei primitiven Werkzeugen aus Stein – immer nur kurzfristig den Pro-Kopf-Lebensstandard verbessert hat, und letzten Endes lediglich zu einer höheren Anzahl an Nachfahren geführt hat, die ernährt werden mussten.

Ein Meilenstein in dieser Evolution – nach Zehntausenden Jahren schleichenden Wachstums der Weltbevölkerung – war schließlich die Sesshaftwerdung: an mehreren Orten des Globus beginnend vor cirka 12.000 Jahren im Fruchtbaren Halbmond, der Region zwischen östlichem Mittelmeer und Zweistromland (Euphrat/Tigris). Diese sogenannte Neolithische Revolution hat zwar den Lebensstandard nicht signifikant erhöht, jedoch hat sie den Prozess der ständigen menschlichen Innovation beschleunigt und somit zu einem viel schnelleren Bevölkerungswachstum geführt.

Oded Galor: „The Journey of Humanity – Die Reise der Menschheit durch die Jahrtausende“, dtv, 384 Seiten, 26,95 Euro

Auch wenn gute klimatische Bedingungen, kombiniert mit politischer Stabilität, oftmals zu außerordentlichen Zivilisationen, etwa in Ägypten, Persien, Griechenland, Mittelamerika, China oder Rom, führten, so musste man die Früchte des Fortschritts immer mit einer wachsenden Anzahl an Mitmenschen teilen. Das wiederum führte dazu, dass sich Lebensstandards zurück auf ein Subsistenzminimum entwickelten.

Menschliche Ingenuität, die wachsende Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts und die daraus resultierende höhere Bevölkerungsdichte führten nach Galors vereinheitlichtem Wachstumsmodell unwiderruflich zu einem Wendepunkt in der Geschichte. Das gesellschaftliche Technologielevel war so hoch, dass Eltern begannen, ihre Nachfahren für diese neue Welt zu rüsten und mehr in die Erziehung und die Ausbildung ihrer Kinder zu investieren. Dies führte dazu, dass sie gezwungen waren, im Schnitt weniger Kinder zu bekommen. Die nachfolgende drastische Reduktion der Kindersterblichkeit und die erhöhte Lebenserwartung steigerten in weiterer Folge den Ertrag dieses Investments in das Humankapital der Kinder, während die steigenden Löhne für Frauen die Kosten der Kindererziehung weiter erhöhten.

All diese Faktoren sind charakteristisch für den sogenannten demografischen Übergang, welcher für Galor den zweiten entscheidenden Meilenstein darstellt. Erstmals in der Geschichte führten Innovation und steigendes Einkommen nicht mehr zu einer größeren Bevölkerung, sondern zu nachhaltig steigenden Lebensstandards. Genau wie die Neolithische Revolution begannen auch die Industrielle Revolution und der demografische Übergang nur in manchen Teilen der Welt, breiteten sich dann aber sukzessive über den ganzen Globus aus.

Wenn es darum geht, Unterschiede im Wohlstand verschiedener Nationen in den vergangenen Jahrzehnten zu beschreiben, liest man oft von der Rolle der politischen und rechtlichen Institutionen oder von kulturellen Faktoren. Galor verneint deren Wichtigkeit nicht, findet aber, dass diese letztendlich nicht vom Himmel gefallen, sondern zumeist in Abhängigkeit von regionalen klimatischen und geografischen Bedingungen gewachsen sind. Veränderungen in kulturellen und institutionellen Bedingungen können zwar einen erheblichen Teil der Einkommensvariation der jüngsten Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte erklären, spielen aber in der langen Frist nur eine untergeordnete Rolle.

Verstärkte Altlasten

Den Grund für die wachsende Schere zwischen armen und reichen Ländern sieht er in präexistenten Bedingungen, die ihre Wurzeln in der entfernten Vergangenheit haben. Diese wurden durch die jüngsten Episoden der Globalisierung und der immer weiter steigenden weltweiten Vernetzung schlicht verstärkt.

Leser von Yuval Hararis Bestseller "Sapiens" haben bestimmt bereits einige Parallelen erkannt. Harari und Galor wurden in Israel geboren, beide sind Spitzenleute in ihren Fachgebieten, beide haben ihr Buch zunächst in Hebräisch publiziert, und beide erheben den Anspruch, die Langzeitentwicklung des anatomisch modernen Menschen zu erklären. Während Hararis Buch hauptsächlich auf anekdotischer Evidenz und Narrativen aufbaut, basiert Galors "Reise der Menschheit" auf Dutzenden von wissenschaftlichen Artikeln, die über die vergangenen drei Dekaden in den renommiertesten peer-reviewten Fachzeitschriften erschienen sind. Auch wenn Hararis Buch sich sehr gut liest, so ist Oded Galors Neuerscheinung wissenschaftlich um einiges seriöser – insbesondere für die Periode nach der Sesshaftwerdung des Menschen.

Einkommen vervierzehnfacht

Galor beschreibt die Erfolgsgeschichte des Menschen als einen langwierigen, aber konstanten Prozess, der sich schon seit Jahrtausenden abgezeichnet hat. Dieser ist vor rund zweihundert Jahren in einem Phasenumschwung kulminiert, der in weiterer Folge dazu geführt hat, dass sich das durchschnittliche globale Einkommensniveau vervierzehnfacht hat. Der immer schneller werdende technologische Fortschritt hat unsere Lebenserwartung verdoppelt und die bis vor Kurzem so allgegenwärtige Kindersterblichkeit quasi ausgelöscht, kurzum unseren Wohlstand auf ein Niveau angehoben, welches für unsere Vorfahren schlicht unvorstellbar gewesen wäre. Auch für die Zukunft ist Galor optimistisch – Bedrohungen wie den Klimawandel eingeschlossen. In seiner "Journey of Humanity" beschreibt er allerdings in überzeugender und zugänglicher Weise, dass es kritisch sei, die tiefen Wurzeln der herrschenden, globalen Ungleichheit tatenlos hinzunehmen. Nur so können wir Lösungen konzipieren, um die Wohlstandsschere zwischen Regionen nachhaltig zu schließen und gleichzeitig Fehler in der Entwicklungshilfe – wie etwa in den 1980er- und 90er-Jahren – zu vermeiden.

Der Oberösterreicher Alexander Lehner hat an der Universität Bologna in Volkswirtschaftslehre promoviert und wechselt im Sommer an die Universität Chicago als Universitätsassistent (Postdoc) unter Nobelpreisträger Michael Kremer.