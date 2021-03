Sam weiß, dass er Sam heißt. Er verzehrt sich nach Cheeseburgern, besitzt einen höchst eigenen Humor, verweigert sich weder Champagner noch Gin, lässt sich ab und zu von einem Joint benebeln und rastet bisweilen aus. Sam ist ein Affe, ein Schimpanse, an dem drei Personen in T. C. Boyles Roman "Sprich mit mir" eine enormes, wenngleich gänzlich unterschiedliches Interesse zeigen.