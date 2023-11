Teresa Präauer: "Unentschieden, wer 'gut' und wer 'böse' ist"

Teresa Präauer spürt das Große im Kleinen auf. In "Kochen im falschen Jahrhundert" kommen Menschen zum Essen zusammen und der Abend nimmt im Schick zeitgenössischer Lifestyle-Existenzen seinen ironischen Lauf. 1979 in Linz geboren, studierte Präauer Germanistik und Malerei. Die OÖN haben – anlässlich des Literaturschwerpunkts am Samstag – mit der literarischen Künstlerin gesprochen.