Wie sehr uns das Thema häusliche Gewalt beschäftigt, zeigte der Streit Amber Heard gegen Johnny Depp. Es muss aber nicht gleich Hollywood sein, auch die anonyme Durchschnittlichkeit hat ihre Abgründe. Der Handlungsort des Romans "Liebe ist gewaltig" von Claudia Schumacher liegt weder in der durchgeknallten Welt der Schönen und Reichen noch in jener des sozialen Prekariats. Er liegt in der sozialen Mitte: Ederfingen, Stuttgarter Speckgürtel, gutbürgerliches Milieu.