Loriot: Er hat uns alle durchschaut

Er ging in der Peinlichkeit voraus und machte unser Unvermögen für Eleganz erträglich, indem er blasierten Umgangsformen und der Kleinkariertheit zuschmunzelte. Seinem erdachten Witz war er selbst stets der beste Darsteller. Das Florett Loriots, der am 12. November 1923 in Brandenburg als Bernhard-Victor Christoph-Carl von Bülow zur Welt kam und am 22. August 2011 in Ammerland in Bayern starb, ist in der gegenwärtigen Humor-Landschaft dem Gaudi-Säbel gewichen.