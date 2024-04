Stephan Roiss neuer Roman: Leben und lieben in Punk-Rhythmen

Mit seinem Debütroman "Triceratops", einer brüchigen Familiengeschichte, gelang Stephan Roiss der Sprung auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2020. Seinem Thema ist der in Linz geborene, in Ottensheim lebende Autor und Musiker treu geblieben. In seinem zweiten Roman "Lauter" erzählt Roiss aus der Perspektive seines Protagonisten Leon von einer Lebenskrise, die durch den Tod der Mutter ausgelöst wird.