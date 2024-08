In der Zukunft des Warenlieferwahnsinns

Hillenbrand in Hochform: Wenn sich der Berliner Schriftsteller in einer gedachten Welt breitmacht, rückt jedes Detail in den Fokus. Das war in "Drohnenland" (2014) so, einem dystopischen Zukunftsentwurf, in der Drohnen alle möglichen und unmöglichen Aufgaben erledigen. Das war in "Hologrammatica" (2018) so, einer Welt, in der sich digitale Gehirne in verschiedene Körper hochladen können, und das ist auch in seinem neuen Roman so: "Lieferdienst".