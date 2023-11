In aller Freiheit schwanger

Der Name Anna Katharina Laggner sollte den Fans anspruchsvoller Rundfunkprogramme eigentlich bekannt sein. Seit 2004 arbeitet die 1977 in Graz geborene Autorin als freie ORF-Mitarbeiterin, vor allem für die Programme FM4 und Ö1. Mit ihrer Familie wohnt sie teils im oberösterreichischen Heiligenberg (Hausruckviertel, 717 Einwohner), teils in Wien (ca. 2 Millionen Einwohner).