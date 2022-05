Das Thema Krieg lässt sie nicht los. Nach ihrem vorangegangenen Roman "Yemen Café" erzählt Evelyn Schlag auch in ihrem neuen Buch "In den Kriegen" von Kampf, Tod und Zerstörung. Allerdings auch von der Kraft der Menschenliebe, die unzerstörbar scheint, obwohl die Welt rundherum in Scherben liegt. "In den Kriegen" ist exakt zur selben Zeit erschienen, als Putins Krieg gegen die Ukraine ausgebrochen ist.