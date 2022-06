Als Yeates-Jefferies-Affäre hat die Geschichte eines Englischlehrers, der mit dem Mord an seiner Mieterin Joana Yeates in Verbindung gebracht wurde, 2010 in Großbritannien hohe Wellen geschlagen. Unter dem Titel "Die verlorene Ehre des Christopher Jefferies" wurde die Geschichte später verfilmt. Der britische Autor und Literaturwissenschafter Patrick McGuinness hat nun einen Kriminalroman darüber geschrieben.