„Hi, ich heiße Matthew, aber Sie kennen mich vielleicht unter einem anderen Namen. Meine Freunde nennen mich Matty. Und ich müsste längst tot sein.“ Bereits die Einstiegszeilen von „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ machen deutlich: Matthew Perry kehrt in seiner jetzt auf Deutsch erschienenen Autobiografie sein Innerstes nach außen. Berühmt wurde der Kanadier als liebenswürdiger Zyniker Chandler Bing in der legendären US-Sitcom „Friends“. Heute ist