Buchtipp: Eine Liebe, die hält

Wie fesselnd ein Roman sein kann, in dem Menschen auf ferne Kindheitstage und früh entstandene Freundschaften zurückblicken, hat Elena Ferrante mit ihrem Bestseller "Meine geniale Freundin" perfekt vorgezeigt. Das Nachspüren, wie sich die einst so enge, geradezu selbstverständliche Verbundenheit über die Jahre verlieren konnte, lässt die Leser eintauchen in die Lebens- und Seelenwelten damals bester Freundinnen, deren Wege so unterschiedlich verlaufen sind.