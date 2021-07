Am 10. August wählt der 35-köpfige Stiftungsrat eine neue Generaldirektion für die nächsten fünf Jahre. Bisher legte sich nur Alexander Wrabetz, der seit 2007 an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienriesen steht, auf eine Kandidatur fest. Seit gestern gibt es eine Herausforderin: Lisa Totzauer, 2018 von Wrabetz als Channelmanagerin von ORF 1 eingesetzt, gab gestern per Videobotschaft auf Twitter ihre Kandidatur bekannt.