Lisa Spalt und ihr Plädoyer für die Peinlichkeit

Worte faszinieren Lisa Spalt schon seit frühester Kindheit. Während sich andere Kinder in der Schulfibel Silben wie "Omi" oder "Mimi" zusammenreimten, las die gebürtige Vorarlbergerin ihre ersten zwei Worte mit vier Jahren in der Zeitung. Und was las sie? "Es waren die Worte ‘Vorarlberger Nachrichten’", sagt die 50-Jährige und lacht. "Da habe ich entdeckt, wie Lesen funktioniert.