Lido-Sounds: Nächste Woche startet der Aufbau

Die Vorbereitungen für das Lido Sounds von 27. bis 30. Juni auf dem Urfahrmarkt-Gelände in Linz laufen auf Hochtouren. 41 Bands sind an den vier Tagen zu Gast, von den US-Rockern Kings of Leon über Local-Hero Parov Stelar bis zu den deutschen Rap-Rockern von Kraftklub und Oscar-Gewinner Sam Smith. Wenn am kommenden Donnerstag die Aufbauarbeiten in Urfahr beginnen, wird es vor Ort einige Änderungen geben.