Maria Callas: Leben und Singen am Abgrund

Sie war "La Divina" – die Göttliche, die "Primadonna assoluta", die Königin des Belcanto – Maria Anna Cecilia Sophia Kalogeropoulou, wie Maria Callas eigentlich hieß. Am Samstag vor 100 Jahren wurde der größte Opernstar der 1950er und 60er in New York geboren. Die Callas hat nichts und niemanden geschont, am wenigsten ihren unverkennbaren Sopran, mit der sie das Publikum als Norma, Carmen oder Medea stets zu Bravos und lang anhaltendem Applaus brachte.